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سالي عبد السلام تنضم لشاشة النهار

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سالي عبد السلام تنضم لشاشة النهار سالي عبد السلام تنضم لشاشة النهار

سالي عبد السلام

 

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإذاعية سالي عبد السلام مقدمة برنامج “افصل واسمع” على راديو 90 90، في تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، إنها تم انضمامها لشبكة تلفزيون النهار لتقديم برنامج جديد.

ومن المعروف أن سالي عبد السلام قدمت برامج إذاعية عديدة منها “طلقة علي الطريقة” على راديو 90 90، كما قدمت برنامج “خلي بكرة أحلى”، والذي كانت تقدمه مع وائل منصور على إذاعة ميجا أف إم.

كما سبق لسالي تقديم برنامج على CBC TWO مع المذيع براديو هيتس باسم كميل بعنوان “مساء الخير يا رمضان”، حيث تضمن البرنامج استضافات لعدد من الفنانين، وكذلك مسابقات خاصة بمسلسلات CBC في رمضان.

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