شيرين تختتم الموسم الحادي عشر من ستار أكاديمي.. و حسم اللقب الجمعة المقبلة

كتبت – إنجي لطفي

يختتم برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، موسمه الحادي عشر يوم الجمعة المقبل على قناة سي بي سي الساعة التاسعة مساءً، حيث تحيي الفنانة المصرية شيرين، حفل البرايم الأخير من البرنامج.

وستقدم شيرين أغنيتين بمشاركة طلاب الأكاديمية، وأغنية ثالثة بمفردها، وستغني النجمة المصرية من ألبومها الأخير “أنا كتير”، الذي حقق نسبة مشاهدة واستماع هي الأعلى، لتكون شيرين هي مسك الختام لهذا الموسم الذي شهد تنافس هو الأقوى بين الطلاب.

المنافسة على اللقب انحسرت بين الطالب نسيم رايسي من تونس، محمد عباس، وهايدي موسى من مصر، ومروان يوسف من لبنان، وذلك بعد مغادرة الطالبة المغربية حنان الخضر، التي حصلت على 48.88% من تصويت الجمهور مقابل 51.12% لنسيم، في ختام البرايم النصف نهائي من البرنامج الجمعة الماضية.

“ستار أكاديمي” على مدار السنوات السابقة استضاف عددًا من أشهر وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، الذين أحيوا حفلات البرنامج وسط تفاعل من الجمهور العربي، وتفاعل أقوى على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم النجم محمد حماقي، والشاب خالد، وأنغام، وأصالة، ونانسي عجرم واليسا وسعد لمجرد، ، وجوزيف عطية، والعديد من نجوم المنطقة.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أحيت البرايم السابق، لتكون نجمة الحفل، بإطلالاتها المثيرة على المسرح.

> معجبو وهبي شاركوا صورها عبر وسم #HaifaInStarac الذي برز بين الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما نشرت هي بدورها صورًا لها أثناء البرنامج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وظهرت النجمة اللبنانية على المسرح بثلاث إطلالات مختلفة، منها واحدة منفردة ضمن لوحة إستعراضية على أنغام أغنية “كبّه.”

“ستار أكاديمي” تقدمه الإعلامية الكبيرة هيلدا خليفة، وتذاع يوميات الطلاب بالأكاديمية على شاشة سي بي سي يوميًا في تمام السادسة مساءً.

> وتجدر الاشارة الي ان المتسابق المصري محمد شاهين هو الفائز بلقب الموسم العاشر لستار اكاديمي العام الماضي.