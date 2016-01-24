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إحالة الشيخ على سلمان على النيابة البحرينية بسبب تغريدات على "تويتر"

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إحالة الشيخ على سلمان على النيابة البحرينية بسبب تغريدات على "تويتر" إحالة الشيخ على سلمان على النيابة البحرينية بسبب تغريدات على "تويتر"

أحيل زعيم المعارضة الشيعية فى البحرين الشيخ على سلمان الذى يمضى عقوبة بالسجن اربع سنوات لإدانته بـ "التحريض"، على النيابة العامة بسبب تغريدات عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، بحسب ما افاد الاعلام الرسمى الاحد.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن "مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكترونى بأنه تمت إحالة المحكوم عليه على سلمان أحمد إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التى تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى تويتر .

واعتبرت جمعية الوفاق التى يتولى سلمان امانتها العامة، ان الاحالة فى هذه القضية المستجدة امر "مخالف للدستور، واعربت فى بيان عن رفضها "اقدام السلطات على احالة الزعيم المعارض على سلمان سجين الرأى الى التحقيق فى النيابة العامة مجددا" اليوم الاحد، معتبرة ان ذلك "مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأى والتعبير".

ونقل البيان ان الاحالة مبنية على تهمة "كتابة تغريدات تتعلق برأيه فى الاصلاح وضرورة الديموقراطية"، معتبرة الخطوة "محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير".

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