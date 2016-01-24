حكومة الوفاق الليبية تنفى اختطاف رئيس لجنة الترتيبات الأمنية فى طرابلس

نفى المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوافق الوطنى الليبية ، ما تم تداوله عبر صفحات "الفيس بوك" اليوم الأحد، بشأن اختطاف مسلحين لرئيس لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق السياسى الليبى، العميد عبد الرحمن الطويل.

وقال المكتب الإعلامى ،إن ما تم نشره حول اختطاف رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق السياسى الليبى العميد عبد الرحمن الطويل،غير صحيح جملة وتفصيلا داعيا وسائل الإعلام لتحرى الدقة والمصدقية فى بث أخبارها.

وكان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى قد أصدر الشهر الماضى قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ التدريبات الأمنية بالعاصمة طرابلس برئاسة العميد عبد الرحمن.