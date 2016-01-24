أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حكومة الوفاق الليبية تنفى اختطاف رئيس لجنة الترتيبات الأمنية فى طرابلس

Google+ Print
حكومة الوفاق الليبية تنفى اختطاف رئيس لجنة الترتيبات الأمنية فى طرابلس حكومة الوفاق الليبية تنفى اختطاف رئيس لجنة الترتيبات الأمنية فى طرابلس

نفى المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوافق الوطنى الليبية ، ما تم تداوله عبر صفحات "الفيس بوك" اليوم الأحد، بشأن اختطاف مسلحين لرئيس لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق السياسى الليبى، العميد عبد الرحمن الطويل.

وقال المكتب الإعلامى ،إن ما تم نشره حول اختطاف رئيس لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق السياسى الليبى العميد عبد الرحمن الطويل،غير صحيح جملة وتفصيلا داعيا وسائل الإعلام لتحرى الدقة والمصدقية فى بث أخبارها.

وكان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى قد أصدر الشهر الماضى قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لتيسير تنفيذ التدريبات الأمنية بالعاصمة طرابلس برئاسة العميد عبد الرحمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365