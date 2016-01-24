وزير سياحة لبنان: إغلاق مغارة جعيتا لحين انتهاء التحقيق فى حادث غرق مصرى

>أكد وزير السياحة اللبنانى ميشال فرعون أنه لن يتم فتح مغارة جعيتا السفلية قبل لحين انتهاء التحقيقات فى حادث غرق السائح المصرى "مينا وديع " أمس فى المغارة ، و التأكد من سلامة الإجراءات الأمنية مائة فى المائة".

وقال فرعون خلال تفقده المغارة اليوم: "اليوم نحن أمام مأساة حقيقية وفتحنا تحقيقا فى الحادث لنرى الإجراءات التى يمكن اعتمادها وطلبنا إغلاق المغارة.

وأضاف: " مغارة جعيتا من المعالم السياحية فى لبنان والمنطقة المفتوحة للزائرين تخضع لمعايير آمنة"

وتابع قائلا "هناك تحقيق قضائى ننتظر نتائجه، وفى الوقت ذاته سنقوم بإجراء تحقيق للبحث فى إمكانية تطبيق إجراءات إضافية، وطلبنا إقفال المغارة السفلى الى حين انتهاء التحقيق ومن جهة أخرى إلى حين انتهاء التحقيق الخاص المتعلق بوزارة السياحة".

وأعرب عن تعازيه لعائلة السائح المصرى المتوفي، مشيرا إلى أنه اتصل بالسفير المصرى فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد وقدم له التعازى وكان متفهما جدا ولديه ثقة كبيرة بكل الخطوات التى ستتخذ على صعيد القضاء أو على صعيد الدولة التى تتحمل المسئولية من خلال مراقبة الشركة المستثمرة وأسباب وقوع هذه الحادثة".

وردا على سؤال حول مسئولية الشركة المستثمرة وإمكان إعادة النظر بأوضاع الشركة ككل.. قال فرعون: "كان هناك جدل حول الشركة عندما تسلمت الوزارة، ونحن طلبنا بكل شفافية من خبراء تحقيق الاجراءات البيئية من أجل الحفاظ على جمال هذا المرفق السياحي.

وأضاف "نحن تهمنا السلامة العامة فى كل المرافق السياحية ولكننا لن نستبق التحقيقات ونتائجها ولن نعيد فتح المغارة السفلى إلا بعد معالجة كل الثغرات".

من جانبها ، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن المدير العام لشركة ماباس التى تتولى إدارة مغارة جعيتا نبيل حداد موقوف قيد التحقيق، منذ مساء أمس، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان القاضى كلود كرم.