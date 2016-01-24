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استمرار أعمال تطوير شارع كورنيش النيل بالمنيا لتخفيف حدة الزحام

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استمرار أعمال تطوير شارع كورنيش النيل بالمنيا لتخفيف حدة الزحام استمرار أعمال تطوير شارع كورنيش النيل بالمنيا لتخفيف حدة الزحام

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع إدارة المرور، اليوم، في الأعمال الخاصة بتوسعة وتطوير شارع كورنيش النيل.

حيث يجري العمل حاليًا في عمل فتحة خاصة، لإعادة دوران السيارات بشارع الكورنيش أمام شرطة المسطحات المائية، لتخفيف حدة الزحام والضغط على ميدان كوبري النيل.

وأعلن العميد أحمد التوني، مدير إدارة المرور، عن انتهاء كافة الأعمال غدًا، وسيتم تعيين خدمات مرورية عليها ،كما تم مراعاة كافة الجوانب الفنية تفاديًا لوقوع أية مرورية .

وكانت قد شملت أعمال توسعة وتطوير شارع الكورنيش إزالة الجزيرة الوسطى في مدخل كوبري النيل، والتي كانت تسبب عائقًا للسيولة المرورية، كما تم تنسيق وتطوير المدخل عقب إزالة المخلفات، مما ساهم في تيسير حركة المرور وإعطاء مجال أوضح للرؤية وتخفيف حدة الزحام.

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