دورات تدريبية لممرضات أسيوط على تنظيم الأسرة و102 ألف سيدة منتفعة‎

أكد الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة والسكان في أسيوط، أن مديرية الصحة في أسيوط نظمت دورة تدريبية للممرضات على أعمال تنظيم الأسرة، وذلك فى إطار جهود المديرية لمواجهة الزيادة السكانية وضبط معدلات المواليد واستمرارًا للجهود المبذولة في هذا الإطار تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

وذكر وكيل وزارة الصحة، على أهمية المشورة والتواصل مع السيدات الريفيات وتوعيتهم بخدمات تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة الأم وانعكاسها على الأسرة بأكملها بجانب تدريب الممرضات على بعض المهارات الخاصة بأعمال تنظيم الأسرة.

وأضاف أن عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة الجدد خلال عام وصل إلى 102 ألف و352 سيدة في الوقت الذي وصلت فيه عدد المنتفعات إلى 91 ألف و799 سيدة منتفعة بزيادة تقدر بعدد 10 ألاف و553 منتفعة جديدة.