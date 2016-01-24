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مدير أمن الوادي الجديد يقدم درع وميدالية الشرطة للمحافظ

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مدير أمن الوادي الجديد يقدم درع وميدالية الشرطة للمحافظ مدير أمن الوادي الجديد يقدم درع وميدالية الشرطة للمحافظ

قدم اللواء محمد قاسم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، درع مديرية أمن المحافظة وميدالية الشرطة إلى اللواء محمود عشماوي، محافظ الإقليم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة .

جاء ذلك خلال وضع محافظ ومدير الأمن، ونائبه اللواء أحمد حاتم، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر فرق الأمن بمدينة الخارجة بحضور العميد عبد الباسط السمان، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعقيد محمد حامد، مفتش الأمن العام، والعقيد ماهر صبري، مفتشي الأمن العام وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية.

وأكد عشماوي، أن رجال الشرطة سيظلون أوفياء للوطن، شركاء للقوات المسلحة في تأمين البلاد.

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