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الحكم بحبس مالك «بريزنتيشن» 3سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح «MBC مصر»

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الحكم بحبس مالك «بريزنتيشن» 3سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح «MBC مصر» الحكم بحبس مالك «بريزنتيشن» 3سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد لصالح «MBC مصر»

MBC

 

كتبت – إنجي لطفي

قضت محكمة جنح الدقي بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه محمد علي كامل، رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن في القضية المقامة من قنوات MBC مصر ضد شركة بريزنتيشن لإصدارها شيكات بدون رصيد لصالح القناة.

وكان الخبير القانوني أشرف عبد العزيز، قد حرك دعوى جنائية ضد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن على خلفية إصدار شيكات بمبالغ مالية كبيرة بدون رصيد لصالح قنوات MBC مصر، وبناء عليها حددت المحكمة جلسة عاجلة بتاريخ 23 يناير لنظر الدعوى، وأصدرت خلالها الحكم بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

وأشارت مصادر من إدارة قنوات إم بي سي مصر، إلى أن الشبكة مستمرة في إجراءات التقاضي لحين حصولها على كامل حقوقها وصرف الشيكات المُرتدة، التي تماطل شركة بريزنتيشن في سدادها.

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