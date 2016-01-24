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جيش بوركينا فاسو يلاحق 7 من الحرس الرئاسي المنحل

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جيش بوركينا فاسو يلاحق 7 من الحرس الرئاسي المنحل جيش بوركينا فاسو يلاحق 7 من الحرس الرئاسي المنحل

هجوم بوركينافاسو

نشرت القوات المسلحة في بوركينا فاسو يوم الأحد في وسائل الإعلام المحلية أسماء وصور 7 من أعضاء الحرس الرئاسي المنحل المطلوبين فيما يتعلق بغارة شُنت على مستودع أسلحة قرب العاصمة واجادوجو قبل يومين.

وبحسب رويترز، اعتقلت السلطات بالفعل 11 من أفراد الحرس الرئاسي المنحل فيما يتعلق بغارة يوم الجمعة التي قال الجيش إن المهاجمين استولوا خلالها على أسلحة كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ.

وما‭‭ ‬‬زالت بوركينا فاسو تعاني آثار هجوم شنه مسلحون على فندق ومطعم يوم 15 يناير كانون الثاني وأعلن متشددون إسلاميون مسؤوليتهم عنه وقتل فيه 30 شخصا أغلبهم من الأجانب.

وقال الجيش في بيان نشر مع صور المطلوبين “انهم يتحركون في مجموعات صغيرة من فردين أو ثلاثة ويستخدمون دراجات نارية. لا تتركوهم يهربون.”

وحل الحرس الرئاسي بعد أن قام أعضاء منه موالون للرئيس السابق بليز كومباوري بانقلاب استمر ستة أيام على الانتقالية في البلاد في سبتمبر أيلول واحتجزوا رهائن من أعضاء الحكومة قبل أن يعيدوا السلطة للحكومة تحت وطأة ضغوط أجنبية مكثفة.

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