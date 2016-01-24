مباشر - الزمالك (0) - (1) سموحة.. المنوفي يترجم خطورة سموحة بهدف رائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية للقاء الزمالك وسموحة في إطار مباريات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

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أحداث اللقاء

23) سموحة يواصل تهديد مرمى الشناوي، تمريرة اخترقت دفاع الزمالك حاول باولو استلام الكرة لكن تدخل ديويدار الذي سدد الكرة في قائم الشناوي!.. ارتدت لباولو الذي سددها لكن مرت الكرة من أمام المرمى دون متابعة من هجوم الفريق الساحلي.

22) تمريرة من تمساح مرت من امام علي جبر تسلمها باولو الذي سددها لكن مرت بجوار القائم.

20) انطلاقة رائعة لأيمن أشرف في الجبهة اليسرى ثم مرر الكرة لهاني العجيزي داخل منطقة الجزاء، واللاعب الأخير سدد الكرة بيسراه مرت بجوار القائم.

ق19: خروج طارق حامد المصاب ودخول النيجيري معروف يوسف.

10) تسديدة من باولو مرت بجوار القائم.

7) تمريرة سحرية من مصطفى فتحي وضعت باسم في موقف المنفرد بالحارس، سدد الكرة في زاوية المهدي سليمان وتصدى لها الحارس المتألق حتى الأن.

4) إنفراد تام لكهربا في مواجهة مرمى سموحة سدد الكرة برعونة تصدى لها الحارس ثم ارتدت لمصطفى فتحي أمام المرمى الخالي، سددها الأخير لكن مدافع سموحة شتتها أيمن أشرف من خط المرمى.

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