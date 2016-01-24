كوبر يكشف: فرص شيكابالا مع المنتخب وعمرو جمال وباسم ' لا يمكن الاستغناء عنهما '

أكد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إن الثنائي باسم مرسي وعمرو جمال من الركائز الأساسية في منتخب مصر ولا يمكن الاستغناء عن أي لاعب منهما.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الأردن وليبيا وديا يومي 27 و29 من الشهر الحالي. بقائمة من 32 لاعبا باختيارات كوبر غاب عنها محمود عبد الرازق شيكابالا.

وتحدث كوبر في المؤتمر الصحفي عن شيكابالا قائلا: "هو لاعب جيد ويمتلك مهارات وقدرات خاصة".

وأضاف "قد ينضم إلى المعسكر القادم لمنتخب مصر".

باسم وعمرو

وعن ضم الثنائي باسم مرسي وعمرو جمال رغم المستوى الأخير للثنائي والغياب عن التسجيل، قال كوبر: "باسم مرسي وعمرو جمال من الركائز الأساسية لمنتخب مصر".

وأوضح "لا يمكن الاستغناء عن باسم مرسي ولا عن عمرو جمال".

وأكمل حديثه قائلا: "الرهان على أن ينجح المنتخب في إعادة الكفاءة لهما من جديد".

حسام غالي وإبراهيم صلاح

وماذا عن حسام غالي قائد الأهلي؟ يقول مدرب منتخب مصر: "غالي لاعب يمتلك قدرات خاصة".

وتابع" بالتأكيد لا توجد أي خلافات أو أزمات مع غالي".

وعن إبراهيم صلاح لاعب الزمالك المعار إلى سموحة، قال كوبر: "لدي وجهة نظر في ضم إبراهيم صلاح حتى لو غاب لمدة شهر عن الملاعب".

وأتم "إنه لاعب هام في صفوف منتخب مصر".

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