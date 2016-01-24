أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إصابة طارق حامد أمام سموحة

Google+ Print
إصابة طارق حامد أمام سموحة إصابة طارق حامد أمام سموحة

تعرض طارق حامد لاعب وسط الزمالك لإصابة مبكرة في مواجهة سموحة بالجولة 16 للدوري المصري أدت إلى خروجه مستبدلا بعد ربع ساعة من عمر المباراة.

ودفع أحمد حسام "ميدو" بمعروف يوسف بدلا من طارق حامد الذي اشتكى من آلام في قدمه بعد دقائق قليلة من انطلاق المباراة دون وضوح ملامح الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهتين هامتين أمام الإسماعيلي يوم الثالث من فبراير ثم الأهلي يوم التاسع من الشهر ذاته.

ويعتمد ميدو في قلب الملعب على طارق حامد منذ توليه المسؤولية فيما دفع بمحمد كوفي بجواره.

وتضم قائمة الزمالك في مركز لاعب الوسط إبراهيم عبد الخالق وأحمد توفيق بعد إعارة إبراهيم صلاح إلى سموحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع