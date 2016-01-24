صور| فرع ثقافة الأقصر يحتفل بذكرى ثورة يناير

أقام قصر ثقافة أرمنت التابع لفرع ثقافة الأقصر، اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة ذكرى احتفالات 25 يناير بمناسبة ذكرى الثورة، تتضمن الاحتفالية ورش فنون تشكيلية بعنوان «الثورة»، إلى جانب ندوة بعنوان «مكتسبات ثورة 25 يناير»، يحاضرها الشاعر علي حسان إلى جانب عرض أراجوز للأطفال.

وأقامت مكتبة النمسا احتفالات بمقر الوحدة المحلية للقرية، تضمنت فقرات فنيه متنوعة منها اسكتشات “العمدة اللى اتنصب عليه” و”قصر الثقافه “t.v و”فرقة صف واحد” إلى جانب عرض فني لفرقة اسنا للفنون الشعبية (تحت الإنشاء)، والتي عرضت رقصات صعيدية. وفقرة انشاد ديني في مدح الرسول وانشاد وطني، حيث تغنى بعض الموهوبين نت عراء القرية الصغار بحب الوطن وإلى كورال أطفال قصر ثقافة إسنا الذي أدى أغاني وطنية عن الشرطة وحب الوطن.

صرح فضل الله هاشم، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، ‘‘أن الاحتفال بثورة 25 جزء أساسي وركيزي في ووجدان فرع ثقافة الأقصر خاصة، وأنها من أفضل ما حدث في تاريخ مصر الحديث، لذا نص عليها الدستور، فكان حقا علينا ان نحتفل بها’’.