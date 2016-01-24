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الولايات المتحدة: مليار دولار خسائر العاصفة الثلجية

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الولايات المتحدة: مليار دولار خسائر العاصفة الثلجية الولايات المتحدة: مليار دولار خسائر العاصفة الثلجية

أرشيفية

تسببت العاصفة الثلجية الهائلة التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة، في أضرار كبيرة مختلفة، تقدر بنحو مليار دولار.

وكانت العاصفة المسماة “سنودزيلا” تسببت أيضاً حسب حصيلة غير نهائية في مقتل 19 شخصاً، أغلبهم بسبب المرور، خاصة في ولايات أوهيو، وأركنساس، وكارولينا الشمالية وكانتاكي وتنيسي وفيرجنيا.

وفي السياق نفسه أعلنت السلطات الأمريكية مقتل أربعة أشخاص في كل من نيويورك وماريلاند، عند محاولتهم تصريف الثلوج المتراكمة من الشوارع أو البيوت.

وإلى جانب الخسائر البشرية تسببت الثلوج الكثيفة المتساقطة أيضاً في فيضانات عارمة ضربت ولايات نيوجرسي وديلاوير بشكل خاص.

وفي نيويورك بلغ تساقط الثلوج 60 صنتمتراً في ساعات قليلة، ما يجعل منها ثالث أكبر ثلوج سجلتها مصالح الأرصاد، منذ بداية توثيق العوامل المناخية قبل 150 سنة.

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