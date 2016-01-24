طوارئ بزراعة المنوفية تحسبًا لأي أعمال عنف في ذكرى ثورة يناير

صرح المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، اليوم الأحد، أنه في إطار خطة المديرية لتأمين المباني والسيارات، خلال ذكرى ثورة الـ 25 من يناير فقد إتخذت المديرية عدة إجراءات أهمها.

تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية على مدار الساعة بما في ذلك المبيت ليلًا لتلقى أي تعليمات أو الإبلاغ عن أي طارئ عن طريق التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنوفية.

وأضاف «عبد العظيم»، أنه تم تشكيل غرف عمليات تابعة لغرفة عمليات المديرية بالإدارات الزراعية بالمراكز لتلقى أي تعليمات أو الإبلاغ عن أي طارئ عن طريق التواصل مع غرفة العمليات بديوان المديرية، كما تم التأكيد والتشديد على أفراد الأمن والحراسة بضرورة اليقظة التامة لتأمين جميع المداخل والمباني والسيارات بالمديرية خاصة في الفترة المسائية وحتى الصباح من خلال ثلاثة فترات (صباحي – مسائي – ليلي).

وأكد وكيل مديرية الزراعة بالمنوفية، أنه تم التأكيد على متابعة حالة السيارات بجراج المديرية خلال فترة المبيت مع إنارة أماكن المبيت طوال الليل، وتم تحديث بيانات فرق إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية والمراكز، وتم ابلاغها إلى إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مع التأكيد على مديري الإدارات (زراعية – تعاونية) بمراكز المحافظة بضرورة التواجد والإنتباه واليقظة التامة لتأمين جميع المداخل والمباني والسيارات على مدار الساعة وخاصة في الفترة المسائية وحتى الصباح.