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دجلة و ' خطأ صبحي ' يعمقان جراح الإسماعيلي

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دجلة و ' خطأ صبحي ' يعمقان جراح الإسماعيلي دجلة و ' خطأ صبحي ' يعمقان جراح الإسماعيلي

فشل الإسماعيلي في التعافي من موجة نتائجه السلبية وخسر مجددا.. هذه المرة أمام وادي دجلة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري على استاد الإسماعيلية.

ولم يفز الإسماعيلي منذ فوزه على إنبي في 30 ديسمبر الماضي 2-1، كما فشل المدرب التونسي نصر الدين النابي بعد خسارته 1-0 من المصري البورسعيدي وتعادله 2-2 مع سموحة والخسارة 1-0 من الأهلي.

وسجل محمد هلال هدف دجلة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول من تسديدة فشل حارس الدراويش محمد صبحي في التعامل معها لتمر من بين يديه وإلى داخل المرمى.

ويعد هذا ثاني فوز لدجلة على التوالي بقيادة مدربه باتريس كارترون بعد الفوز على الداخلية 1-0 في الجولة الماضية.

وصعد دجلة للمركز الـ13 بـ17 نقطة أمام أسوان بفارق الأهداف فيما واصل الإسماعيلي الترنح ليصل للمرتبة الـ11 بـ18 نقطة قبل أن يواجه الزمالك يوم 3 فبراير ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري.

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