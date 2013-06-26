"عقيد" يؤكد تصريحات بكري: وردتنا معلومات بحملة اعتقالات لـ"تمرد" وبعض الإعلاميين

كتب : سهيلة حامد منذ 3 دقائق

أكد العقيد محمد محفوظ، ضابط في حركة "ضباط لكن شرفاء"، تصريحات عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري، بأن الرئاسة أصدرت اليوم تزامنا مع حركة الاعتقالات المتفق عليها، كشفا بأسماء عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة للتحري عن تحركاتهم، ورصد عناوين سكنهم إلى مكتب وزير الداخلية.

وقال محفوظ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2" ويقدمه الإعلامي وائل الأبراشي: "وردت إلينا معلومات تفيد بحملة اعتقالات لشباب تمرد، وكذلك اعتقالات لبعض الإعلاميين مثل إبراهيم عيسى، وأماني الخياط ويوسف الحسيني ووائل الأبراشي".