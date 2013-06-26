أخبار عاجلة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"عقيد" يؤكد تصريحات بكري: وردتنا معلومات بحملة اعتقالات لـ"تمرد" وبعض الإعلاميين

Google+ Print
"عقيد" يؤكد تصريحات بكري: وردتنا معلومات بحملة اعتقالات لـ"تمرد" وبعض الإعلاميين "عقيد" يؤكد تصريحات بكري: وردتنا معلومات بحملة اعتقالات لـ"تمرد" وبعض الإعلاميين

كتب : سهيلة حامد منذ 3 دقائق

أكد العقيد محمد محفوظ، ضابط في حركة "ضباط لكن شرفاء"، تصريحات عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري، بأن الرئاسة أصدرت اليوم تزامنا مع حركة الاعتقالات المتفق عليها، كشفا بأسماء عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة للتحري عن تحركاتهم، ورصد عناوين سكنهم إلى مكتب وزير الداخلية.

وقال محفوظ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2" ويقدمه الإعلامي وائل الأبراشي: "وردت إلينا معلومات تفيد بحملة اعتقالات لشباب تمرد، وكذلك اعتقالات لبعض الإعلاميين مثل إبراهيم عيسى، وأماني الخياط ويوسف الحسيني ووائل الأبراشي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة