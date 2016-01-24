حب الشباب يصيب 85% من المراهقين.. اعرف موعد ظهوره وأسبابه

حب الشباب من الأمراض الجلدية الشائعة، التى يكثر ظهورها وانتشارها بالبشرة فى فترات معينة.>ويرى الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ مساعد واستشارى الأمراض الجلدية، أن نحو 85% من المراهقين يصابون بما يعرف بحب الشباب الفسيولوجى، ونحو 15% من الشباب يصابون بأنواع أشد حدة من حب الشباب ورغم أن نسبة الإصابة متساوية فى الجنسين، إلا أنها أكثر شدة بين الذكور.

وغالبا ما تبدأ الإصابة الأولى بحب الشباب فى أوائل العقد الثانى من العمر، وإذا لم تعالج البقع، يزداد عددها لتصل إلى أقصى حد لها عند عمر من 15 إلى 17 أما شدة الإصابة فتبقى ثابتة فيما بعد، وتتحسَّن تدريجيّاً بعد ذلك.

أسباب تؤدى لزيادة انتشار حب الشباب

وأوضح الساعى أن الالتهاب يحدث فى بعض حالات حب الشباب، ولا يعد مرضاً معديا وهناك عوامل فسيولوجية بالجسم قد تزيد حالات حب الشباب أهمها:

- فترة ما قبل قبل موعد الدورة الشهرية (الطمث) لدى المرأة مباشرة.

>- التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة.

>- التغيرات الهرمونية المرتبطة بمرحلة البلوغ.

>- استخدام بعض المراهم والكريمات التى تحوى مركبات الستيرويد، أو تناول المركبات عن طريق الفم.

>- استخدام كريمات التجميل من قبل المراهقات، والتى تؤدى إلى انغلاق المسام الجلدية.