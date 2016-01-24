الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط الرياح الشمالية الغربية ليلا غربا وتتقدم تدريجيا نحو الداخل خاصة فوق البحر قد تثير الغبار على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل بعض الضباب على المناطق الداخلية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 28 كم/ ساعة ، تصبح ليلا ومع الصباح الباكر شمالية غربية/ 32 - 40 كم/ ساعة وتصل 45 كم/ساعة على البحر.

البحر .. متوسط الموج يضطرب ليلا .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة اقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى خمسة وستة اقدام بالتعمق خلال النهار يصل 6 وثمانية اقدام مع صباح الغد .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و 38 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و34 دقيقة مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 29 14 85 20 .

> دبي 28 17 85 25 .

> الشارقة 27 12 85 25.

> عجمان 28 14 85 20.

> أم القيوين 28 14 90 20 .

> رأس الخيمة 28 12 90 20 .

> الفجيرة 25 18 85 40.

> العين 28 15 85 20 .

> ليوا 28 13 85 25 .

> الرويس 26 15 80 20 .

> السلع 27 14 85 25.

> دلما 24 16 85 35 .

> طنب الصغرى 23 17 80 40 .

> طنب الكبرى 23 17 80 40 .

> أبوموسى 24 17 80 45.

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