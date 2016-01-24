مكياج احترافي لذوات البشرة السمراء
الأحد 24-01-2016 16:31
إنّ ذوات البشرة الداكنة قد لا يجدن مشكلة كبيرة في إخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد فوق بشرتهنّ. ولكن النضال الكبير يكون في تفتيح لون بشرتهنّ وإخفاء البثور الظاهرة.
لذلك، نجد دائمًا الكثيرات من ذوات البشرة الداكنة يستخدمن طبقات من كريم الأساس لتغيير ألوان بشرتهنّ. ولكن هذا قد يتسبّب بظهور عيوب البشرة، لتكون النتيجة مظهرًا أكثر سوءًا من مظهر بشرتهنّ العادي.
فإذا كنت سمراء البشرة، فعليك قراءة هذا الدليل لتتعلّمي طريقة وضع الأساس المناسب والمكياج المناسب لبشرة أكثر جاذبية وسحرًا:
1. الأساس البرتقالي لإخفاء الأماكن الداكنة: إنّ المفتاح الأساسي لنضارة البشرة هو إخفاء البقع السوداء الظاهرة على البشرة، والهالات السوداء تحت العين؛ لذا، عليك استخدام الأساس البرتقالي للتخلّص من هذه المشكلات، قبل وضع المكياج.
4. اختيار الكريم التمهيدي المناسب: لا بدّ لك من أن تضعي في روتين مكياجك استخدام التمهيدي أوّلًا، لإنشاء قاعدة متوازنة على بشرتك قبل وضع المكياج.
6. اختيار الأساس المناسب للون البشرة: تجنّبي اختيار الأساس الأفتح للون بشرتك، واختاري الأساس من نفس لون بشرتك؛ فالبشرة الطبيعيّة أفضل بكثير من البشرة الفاتحة.