مكياج احترافي لذوات البشرة السمراء

إنّ ذوات البشرة الداكنة قد لا يجدن مشكلة كبيرة في إخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد فوق بشرتهنّ. ولكن النضال الكبير يكون في تفتيح لون بشرتهنّ وإخفاء البثور الظاهرة.

لذلك، نجد دائمًا الكثيرات من ذوات البشرة الداكنة يستخدمن طبقات من كريم الأساس لتغيير ألوان بشرتهنّ. ولكن هذا قد يتسبّب بظهور عيوب البشرة، لتكون النتيجة مظهرًا أكثر سوءًا من مظهر بشرتهنّ العادي.

فإذا كنت سمراء البشرة، فعليك قراءة هذا الدليل لتتعلّمي طريقة وضع الأساس المناسب والمكياج المناسب لبشرة أكثر جاذبية وسحرًا:

1. الأساس البرتقالي لإخفاء الأماكن الداكنة: إنّ المفتاح الأساسي لنضارة البشرة هو إخفاء البقع السوداء الظاهرة على البشرة، والهالات السوداء تحت العين؛ لذا، عليك استخدام الأساس البرتقالي للتخلّص من هذه المشكلات، قبل وضع المكياج.

أحمر الشفاه على الخدّين: هي من الحيل القديمة لنضارة البشرة، وبالأخصّ 2.: هي من الحيل القديمة لنضارة البشرة، وبالأخصّ البشرة الداكنة . كلّ ما عليك فعله هو وضع أحمر الشفاه الخاصّ بك على عظمة الخدّين وتدليكهما ببطء؛ سيعمل ذلك على نضارة بشرتك.

الكحل للتخلّص من بقع الشمس: قد تحدث عندك بقع صغيرة على البشرة، نتيجة التعرّض لأشعة الشمس باستمرار، وكلّ ما عليك فعله للتخلص منها هو استخدام البنيّ أو الرماديّ، والرسم على البقع لإخفائها. 3.قد تحدث عندك بقع صغيرة على البشرة، نتيجة التعرّض لأشعة الشمس باستمرار، وكلّ ما عليك فعله للتخلص منها هو استخدام قلم الكحل البنيّ أو الرماديّ، والرسم على البقع لإخفائها.

4. اختيار الكريم التمهيدي المناسب: لا بدّ لك من أن تضعي في روتين مكياجك استخدام التمهيدي أوّلًا، لإنشاء قاعدة متوازنة على بشرتك قبل وضع المكياج.

الطريقة الصحيحة لوضع كريم الإخفاء والأساس: عند وضعك كريم الإخفاء، قومي بتوزيع كميات متساوية من الكريم على أماكن الإخفاء، ثمّ وزّعيها بطريقة التنقير على بشرتك، بواسطة أطراف أصابعك. أما الأساس، فالأفضل استخدام أسفنجة لتوزيعه على بشرتك بأكملها. 5.: عند وضعك كريم الإخفاء، قومي بتوزيع كميات متساوية من الكريم على أماكن الإخفاء، ثمّ وزّعيها بطريقة التنقير على بشرتك، بواسطة أطراف أصابعك. أما الأساس، فالأفضل استخدام أسفنجة لتوزيعه على بشرتك بأكملها.

6. اختيار الأساس المناسب للون البشرة: تجنّبي اختيار الأساس الأفتح للون بشرتك، واختاري الأساس من نفس لون بشرتك؛ فالبشرة الطبيعيّة أفضل بكثير من البشرة الفاتحة.