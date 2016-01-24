القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس، فى حملة أمنية على مستوى المراكز والأقسام.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة خلال حملة أمنية بالقبض على "مصطفى. أ. ا" 24 سنة عاطل مقيم القصاصين المحطة ــ دائرة مركز القصاصين وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

كما تم ضبط "عبد الرحمن. ا" 32 سنة عاطل مقيم الأبطال ــ دائرة قسم القنطرة شرق وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"عمرو أ ع" 31 سنة عاطل مقيم فنارة – دائرة مركز فايد وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"سلام .ح. س" 26سنة عاطل مقيم الكوع – دائرة مركز القصاصين وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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