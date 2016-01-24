أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع توفيق عكاشة من الظهور فى الإعلام

Google+ Print
حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع توفيق عكاشة من الظهور فى الإعلام حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار منع توفيق عكاشة من الظهور فى الإعلام
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها ببطلان قرارى منع النائب والإعلامى توفيق عكاشة من الظهور إعلاميا، وايقاف برنامج اليوم على قناة الفراعين لمدة 3 أشهر.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الدستور المصرى قرر الحق فى حرية الإعلام بشتى صوره، بل ولم يقصر ممارسة هذه الحرية على المؤسسات الإعلامية التى تمتلكها الدولة، إذ اعترف بتقرير هذا الحق كذلك للمؤسسات الخاصة، مشيرة إلى أنه انطلاقا من حرص المشرع على مواكبة التطور السريع لوسائل الإعلام وإيمانه بوجوب الإلتزام بموروث المجتمع الدينى والأخلاقى والثقافى، فيما يبث عبر قنوات الإعلام المسموعة والمرئية، وحتى لا يفقد المجتمع هويته، فقد وضع عدة ضمانات للوصول لهدفه منها ما نصت عليه مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية من تدابير تواجه بها الهيئة العامة للاستثمار أى خروج يصدر من القائمين على المنشأة الإعلامية.

وتابعت: "وذلك عن طريق إجراءات جاءت متدرجة فى الشدة بحسب نوع المخالفة ابتداء من وقف المشروع لمدة معينة مرورا بتقصير مدة تمتع المشروع الإعلامى بالضمانات والحوافز المقررة قانونا انتهاء بسحب الترخيص إذا دأبت على مخالفة القانون، إلا أن المشرع قيد تلك القرارات بضرورة توجيه إنذار للمشروع الإعلامى لإزالة تلك المخالفات خلال مدة تقوم بتحديدها الهيئة فى الإنذار المرسل له".

و أوضحت المحكمة أن الحماية القانونية والدستورية المقررة فى مجال الإعلام والصحافة قاصرة على حماية الفكر الإعلامى بصوره المختلفة، ولا تمتد إلى حماية المواد الإعلامية التى تمس حقوق الأفراد أو حرياتهم، أو نالت بشكل مباشر أو غير مباشر اعتبارات الأمن القومى، وأسند المشرع الأمر للقضاء الجنائى أو الإدارى لإنزال العقوبة الجنائية أو للرقابة القضائية على مشروعية ما يصدر من الهيئة العامة للاستثمار من قرارات الضبط الإدارى.

وأشارت الحيثيات إلى أن الظاهر من الأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كانت أرسلت كتابا إلى الممثل القانونى لشركة "فيرجينيا" للإنتاج الإعلامى المالكة لقناة الفراعين فى 29 ديسمبر الماضى معنونا فى صدره بكونه إنذار، جاء به أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قد أصدر قراره المتضمن إيقاف برنامج مصر اليوم الذى يبث على القناة لمدة 3 اشهر ومنع ظهور توفيق عكاشة على القناة، ثم جاء بختامه توجيه إنذار للشركة بضرورة الالتزام بشروط ترخيص مزاولة النشاط، وفى حالة تكرار المخالفة مستقبلا سيتم إلغاء الترخيص.

وعرفت المحكمة الإنذار الذى حرص المشرع على توجيهه للمنشأة الاعلامية فى حالة المخالفة قبل اتخاذ أى إجراء تجاهها بأنه ذلك الانذار الذى يفرد فى طياته اوجه المخالفات التى تم ارتكابها ويحدد لهم مدة محددة لإزالتها، وينذرهم بالجزاءات التى تنتظرهم فى حالة تكرار المخالفات أو عدم إزالتها وما عدا ذلك من أوجه المكاتبات التى ترسلها الهيئة لا يعتد بها كإنذارات لإعمال أثرها القانونى، فلا يكفى بعنونتها بلفظ الإنذار ليكسبها هذا الوصف إذ العبرة بالمحتوى الداخلى وليس الشكل الخارجى.

وأكدت المحكمة، أن مراجعة الأداء الإعلامى أصبحت مطلبا شعبيا لن يتحقق إلا بتشريعات خاصة تتفق مع طبيعة النشاط الإعلامى ولا يسوغ معاملة المشروع الإعلامى معاملة المشروع الاستثمارى أو التجارى بحسبان أن الإعلام فكر وأن أثمر ربحا ماليا.

واختتمت المحكمة فى حيثياتها، أن الظاهر من الأوراق أن قرار الإيقاف والمنع صدر دون أن يسبقه أى إنذار للشركة المالكة للقناة، حيث صدر القرار المطعون فيه فى صلب الإنذار الموجه لها بما أفقده أثره القانونى، وأفرغه من مضمونه كإنذار بل وغل يد المحكمة من مراقبة المخالفات التى نسبتها الهيئة لعكاشة.
>

موضوعات متعلقة..
>القضاء الإدارى يلغى قرار منع ظهور توفيق عكاشة بوسائل الإعلام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر