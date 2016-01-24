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تأجيل الحكم على 8 متهمين بحرق المقر القانونى للإخوان بدمياط لـ27 مارس

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تأجيل الحكم على 8 متهمين بحرق المقر القانونى للإخوان بدمياط لـ27 مارس تأجيل الحكم على 8 متهمين بحرق المقر القانونى للإخوان بدمياط لـ27 مارس

دمياط-معتز الشربينى

أجلت محكمة جنايات دمياط فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بحرق مكتب المستشار القانونى للإخوان المسلمين ياسر داوود، فى القضية التى تحمل رقم 3110 لسنة 2013 إدارى قسم أول، ورقم 1417 لسنة 2013 جنايات دمياط، وذلك أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين إلى جلسة 27 مارس القادم.
>و هى القضية المتهم فيها 8 من النشطاء السياسيين فى تهم التحريض والاشتراك فى حرق مقر المستشارين القانونيين لحزب الحرية والعدالة بمحافظة دمياط.
>والنشطاء هم: محمد مصطفى محمد شحاته الحميدى، ومنذر معتز موسى، ومحمد محمود المنجى، وكريم رشدى درة، وعبد الرحمن عادل زغلول، ومحمد محمد رضوان، ومحمد عرفة رفعت، ومحمد طاهر عويضة، ومن المنتظر أن يشارك سامح عاشور نقيب المحامين فى الدفاع عن المتهمين.
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