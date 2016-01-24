قرية صناديد بالغربية تنتظر جثمان الشهيد المقدم أحمد الرفاعى

اتشحت قرية صناديد التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية بالسواد، حزنا على فقدان الشهيد "المقدم أحمد الرفاعى"، وتجمع الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة أمام المسجد الكبير بالقرية، فى انتظار وصول الجثمان لمواراته التراب فى مقابر العائلة.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد صرح أنه سيتم تشييع جثمان الشهيد المقدم "أحمد الرفاعى"، الذى توفى متأثرا بإصاباته فى انفجار منطقة الهرم بالجيزة، فى جنازة عسكرية عصر اليوم الأحد فى مسقط رأسه.

يذكر أن الشهيد قد أصيب فى حادث الهرم الإرهابى، وتم نقله إلى المستشفى عقب الحادث ضمن عدد من الضباط والمدنيين المصابين، ولفظ أنفاسه داخل المستشفى متأثرا بإصاباته من أعمال الإرهاب.

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