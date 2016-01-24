"تطويع المقامات الموسيقية فى قراءة القرآن الكريم" ندوة لتجديد الخطاب الدينى

تناولت حلقة تجديد الخطاب الدينى بجامعة طنطا شرح المقامات الموسيقية واستنباط الموسيقى الداخلية عند تلاوة القرآن الكريم، حيث أكدت الندوة التى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة وبالتعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية، على استخدام تلك المقامات أثناء الأحداث الكبرى فى التاريخ الإسلامى، وذلك من خلال استخدم المسلمين الأوائل لها فى الاحتفال بتلك الأحداث على سبيل المثال استقبال الأنصار للرسول الكريم فى المدينة المنورة بنشيد طلع البدر "مقام السيكا".

وحاضر فى الندوة الدكتور سمير القمرى مدرس الموسيقى بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، الذى تطرق لأنواع المقامات المختلفة وكيفية تطويعها فى تلاوة القرآن ورفع الآذان.

وصرح الدكتور محمـد ضبعون على ضرورة إبراز دور العلوم المختلفة فى تطوير الخطاب الدينى وكيفية الاستفادة منه فى توضيح المنهج الإنسانى للإسلام الوسط.