رئيس جامعة الفيوم: افتتاح كليتى الحقوق والطب البيطرى العام المقبل

أكد الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، أن العام الدراسى المقبل سيشهد افتتاح كليتى الحقوق والطب البيطرى بالجامعة، موضحا أنه تم اعتماد 5 معامل بالجامعة، ثلاثة منها بكلية الهندسة و2 بكلية الزراعة، من ضمن 27 معملا على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة، خلال كشف حساب أصدره داخل الحرم الجامعى حول ما تم من أعمال خلال العام الماضى منذ توليته رئاسة الجامعة، أن ترتيب جامعة الفيوم على مستوى العالم 2450 من إجمالى 11992 بعدما كانت تحتل رقم 3457، بمعنى أن الجامعة تقدمت حوالى 1000 مركز، وعلى مستوى القارة الأفريقية تحتل المركز 44 بعدما كان 63 من إجمال 1441 جامعة، وعلى مستوى الوطن العربى ترتيبها رقم 145 بعدما كان 178، وعلى مستوى الجامعات المصرية أصبحت رقم 13.

وأشار "حمزة" إلى أنه تم منح 300 درجة ماجستير ودكتوراه خلال العام الماضى، كما ان الجامعة نظمت 17 مؤتمرا علميا و62 ورشة عمل وندوة تدريبية و10 ملتقيات توظيف، كما عقدت الجامعة 12 اتفاقية محلية ودولية، وتم إلغاء 34 اتفاقية غير مفعلة ونظمت الجامعة 140 نشاطا على مستوى القطاعات المختلفة، وفازت بـ7 مشروعات وتم اعتماد 18 مدربا فى وحدة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم البدء فى إنشاء رابطة لخريجي الجامعة، ومن المتوقع أن يصل عددها لـ87 ألف خريج، كما تم تنمية مهارات 1200 طالب وطالبة من خريجى الجامعة، ومحو أمية نحو 1000 شخص، وفازت الجامعة بـجائزتين فى تنمية محور قناة السويس.

وأضاف "حمزة"، أنه تم لأول مرة إجراء عمليتين لزراعة القوقعة بمستشفى الجامعة والاتفاق على إنشاء مجموعة معامل مركزية بحثية فريدة تخدم كافة الجامعات المصرية، كما تقدمت 4 كليات بالجامعة؛ للحصول على الجودة والاعتماد وتم تخفيض صندوق العاملين بالجامعة من 4 ملايين إلى مليون ونصف، كما حصلت كلية السياحة والفنادق على المركز الأول على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة المرحلة المقبلة سيتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة على كافة لوائح كليات الجامعة والدراسات العليا، وعمل توأمة بين الجامعات الأوروبية وكافة كليات الجامعة؛ لإصدار شهادت مشتركة.