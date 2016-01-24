أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ القليوبية يستعرض مشروعات التطوير بالمحافظة

Google+ Print
محافظ القليوبية يستعرض مشروعات التطوير بالمحافظة محافظ القليوبية يستعرض مشروعات التطوير بالمحافظة
اجتمع اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مع القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى سكرتير عام المحافظة، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، واللواء على زين العابدين رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير القاهرة الكبرى، وعدد من الممثلين عن شركة حسن علام القائمة ببعض أعمال تطوير مدينة بنها.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، الأعمال القائمة حاليا بمشروعات التطوير فى بنها وطوخ وشبرا الخيمة، وتحدث المحافظ عن ضرورة استكمال باقى مشروعات التطوير بالمدينة فى أسرع وقت ممكن، والانتهاء من تطوير مزلقان زكى وكوبرى ترسا بمدينة طوخ لدورها الحيوى فى خدمة المواطنين بتلك المنطقة ومنع الحوادث بها.

كما تناول الاجتماع ضرورة البدء فى تطوير نفق شعراوى ببنها وتوسعته بأسرع وقت ممكن لتحقيق السيولة المرورية، وبالنسبة لطريق كفر الجزار اتفق المحافظ مع الشركة المنفذة على الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، كما طالبهم ببدء العمل فى طريق أحمد عرابى بشبرا الخيمة والانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365