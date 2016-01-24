محافظ القليوبية يستعرض مشروعات التطوير بالمحافظة

اجتمع اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مع القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى سكرتير عام المحافظة، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، واللواء على زين العابدين رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير القاهرة الكبرى، وعدد من الممثلين عن شركة حسن علام القائمة ببعض أعمال تطوير مدينة بنها.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، الأعمال القائمة حاليا بمشروعات التطوير فى بنها وطوخ وشبرا الخيمة، وتحدث المحافظ عن ضرورة استكمال باقى مشروعات التطوير بالمدينة فى أسرع وقت ممكن، والانتهاء من تطوير مزلقان زكى وكوبرى ترسا بمدينة طوخ لدورها الحيوى فى خدمة المواطنين بتلك المنطقة ومنع الحوادث بها.

كما تناول الاجتماع ضرورة البدء فى تطوير نفق شعراوى ببنها وتوسعته بأسرع وقت ممكن لتحقيق السيولة المرورية، وبالنسبة لطريق كفر الجزار اتفق المحافظ مع الشركة المنفذة على الانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن، كما طالبهم ببدء العمل فى طريق أحمد عرابى بشبرا الخيمة والانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.