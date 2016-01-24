مدير أمن الغربية يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد "أحمد الرفاعى" بمسقط رأسه

تقدم اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، أهالى قرية صناديد والقرى التابعة لها فى الجنازة العسكرية، لتشييع جثمان الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الرفاعى ضابط جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، والذى استشهد متأثرًا بإصابته جراء الانفجار الذى وقع بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الهرم يوم الخميس الماضى.

وصل جثمان الشهيد لمسقط رأسه بالقرية ملفوفا بعلم مصر، وتقدمته جنازة عسكرية مهيبة، بحضور مدير الأمن والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة، ليوارى التراب فى مقابر العائلة.

واتشحت القرية بالسواد حزنا على فقدان الشهيد، مطالبين بالقصاص العادل من القتلة الإرهابيين، ومتابعة الحرب على الإرهاب.

وردد أهالى القرية عددا من الهتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

يذكر أن الشهيد قد أصيب فى حادث الهرم الإرهابى، وتم نقله إلى المستشفى عقب الحادث، ضمن عدد من الضباط والمدنيين المصابين، ولفظ أنفاسه داخل المستشفى متأثرا بإصاباته.