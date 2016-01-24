ضبط 4 أطنان ردة خشنة و428 كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة بأسيوط

تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط، من ضبط 4 أطنان ردة خشنة غير صالحة، و428 كيلو لحوم ومشتقاتها مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستخدام، فضلاً عن تحرير 193 قضية تموينية لقضايا اتجار فى السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء.

وقال العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط، إن الحملات مستمرة بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى والصحة بأسيوط، مؤكداً على المرور على الأسواق ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى، وحماية جمهور المستهلكين من الغش، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين .

وأوضح "أبو شقة" أن القضايا التى تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم نظافة أدوات الخبز والعجن، وعدم وجود لوحة إعلانات بالمخبز، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق، واستخدام أسطوانة بوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأضاف مدير مباحث التموين بأسيوط، أنه تم ضبط 4 أطنان ردة خشنة و428 كيلو لحوم ومشتقاتها و314 سلع منتهية الصلاحية، و2 كيلو أكياس.