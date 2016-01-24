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"الأمن العام" يضبط 92 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

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"الأمن العام" يضبط 92 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة "الأمن العام" يضبط 92 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة
وجه اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

وقد أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 92 قطعة سلاح نارى، من بينها طبنجة من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية، 151 قطعة سلاح أبيض، 162 قضية مخدرات، 3 تشكيلات عصابية، 5 متهمين؛ لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 62 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 16487 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 393 دراجة نارية مخالفة.

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