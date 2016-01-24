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اختفاء طالبة أثناء توجهها لآداء اختبار نصف العام فى الدقهلية

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اختفاء طالبة أثناء توجهها لآداء اختبار نصف العام فى الدقهلية اختفاء طالبة أثناء توجهها لآداء اختبار نصف العام فى الدقهلية
تغيبت طالبة، بالمرحلة الثانوية، بمركز نبروه، فى محافظة الدقهلية، أثناء توجهها لأداء اختبار نصف العام بمدرسة أشرف جاويش الثانوية للبنات بنبروه.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد السعيد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى، ببلاغ يفيد باختفاء الطالبة، ندى رفعت ذكى، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى، أثناء توجهها للامتحان.

وقال رفعت ذكى، والد الطالبة المتغيبة لـ "اليوم السابع" إنه قام بمرافقة ابنته حتى المدرسة، وتأكد أنها دخلت المدرسة، لآداء امتحان نصف العام أمس، وفوجىء باتصال من المدرسة، يسألون عن سبب تغيبها عن الامتحان.

واستطرد الأب: قمت بالبحث عنها فى كل مكان فلم أجدها، وهاتفها المحمول كان مفتوحا حتى الساعة الـ 5 عصرا، ثم تم إغلاقه ولم نتوصل إليها حتى الآن، وتم تحرير محضر رقم 449 لسنة 2016م إداري، مركز نبروه بالواقعة.

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