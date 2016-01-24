بالصور.. ارتفاع ضحايا سقوط سيارة فى ترعة بالبحيرة لـ 3 من أسرة واحدة

ارتفع قبل قليل عدد ضحايا حادث أبو المطامير إلى 3 أشخاص من أسرة واحدة بعد وفاة الأم متأثرة بجراحها.

وكان قد لقى قبل قليل شخصان مصرعهما، وأصيبت والدتهما بجروح وكسور متفرقة بالجسم، جراء انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها، بأحد المصارف أمام الوحدة المحلية بأبو كاشيك التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة.

وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم "1436 م أ ص" نصف نقل قيادة "حمدى.ح.ط" مجند بالقوات المسلحة، وبرفقته شقيقه محمد 10 سنوات، ووالدتهما "منال.ر. ع"، وجميعهم أسرة واحدة ويقيمون بقرية الصفا والمروة بمركز وادى النطرون، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى أبو المطامير العام، وفى المستشفى لقيت الأم مصرعها الآن متأثره بحراحها، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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