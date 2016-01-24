أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتحار طالبة ثانوى بتناول مبيد حشرى بسبب صعوبة الامتحان فى القليوبية

Google+ Print
انتحار طالبة ثانوى بتناول مبيد حشرى بسبب صعوبة الامتحان فى القليوبية انتحار طالبة ثانوى بتناول مبيد حشرى بسبب صعوبة الامتحان فى القليوبية
انتحرت طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى بمدينة طوخ فى القليوبية، بعدما تناولت "مبيدا حشريا" بسبب صعوبة الامتحانات وفشلها فى الإجابة على بعض المواد الدراسية، فلفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى بنها العام، بوصول "ياسمين . ه"، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مصابة بحالة تسمم ولقيت مصرعها بالمستشفى، وتبين أنها تناولت مبيدا حشريا.

وأكدت تحريات المباحث أن الطالبة أصيبت بحالة من الاكتئاب بسبب صعوبة أسئلة الامتحانات وفشلها فى الإجابة على عدة مواد، فغافلت أسرتها وتناولت مبيدا حشريا وعندما شعرت بحالة إعياء شديدة تم نقلها للمستشفى وفارقت الحياة هناك.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة تولى محمد عبد المؤمن مدير نيابة طوخ التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.
>


>- انتحار موظف من الطابق الخامس بعد مطاردة أسرة طفل اغتصبه ببولاق الدكرور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365