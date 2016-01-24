انتحار طالبة ثانوى بتناول مبيد حشرى بسبب صعوبة الامتحان فى القليوبية

انتحرت طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى بمدينة طوخ فى القليوبية، بعدما تناولت "مبيدا حشريا" بسبب صعوبة الامتحانات وفشلها فى الإجابة على بعض المواد الدراسية، فلفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى بنها العام، بوصول "ياسمين . ه"، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مصابة بحالة تسمم ولقيت مصرعها بالمستشفى، وتبين أنها تناولت مبيدا حشريا.

وأكدت تحريات المباحث أن الطالبة أصيبت بحالة من الاكتئاب بسبب صعوبة أسئلة الامتحانات وفشلها فى الإجابة على عدة مواد، فغافلت أسرتها وتناولت مبيدا حشريا وعندما شعرت بحالة إعياء شديدة تم نقلها للمستشفى وفارقت الحياة هناك.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة تولى محمد عبد المؤمن مدير نيابة طوخ التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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