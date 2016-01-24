الكنيسة الأرثوذكسية تُهنىء رجال الشرطة بعيدهم

تقدمت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص التهاني لرجال الشرطة البواسل، وعلى رأسهم وزير الداخلية في يوم عيدهم، الذي تحفظه مصر في ذاكرتها الوطنية.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، اليوم الأحد، عن عيد الشرطة: ” إنه يومًا للبطولة والفداء، فهم الذين قدموا ومازالوا يقدمون أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ودفاعًا عن كل أبنائه بلا تمييز”.

وذكر البيان أيضًا، :” أن طلائع شبابنا النبيل الذي تقدم الصفوف في 25 يناير 2011م، وأشعل مصابيح الثورة بروحه الثورية النقية انقاذًا للوطن وتصحيحًا لمساره، مصلين إلى الله أن يظلل مصرنا العظيمة بسلامة الكامل، وأن يحمي أوطاننا، ومنطقتنا العربية من كل الشرور، وأن يجعلنا جميعًا مستعدين للزود عن هذا الوطن بكل ما نملك من غال ونفيس”.