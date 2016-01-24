أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الكنيسة الأرثوذكسية تُهنىء رجال الشرطة بعيدهم

Google+ Print
الكنيسة الأرثوذكسية تُهنىء رجال الشرطة بعيدهم الكنيسة الأرثوذكسية تُهنىء رجال الشرطة بعيدهم

البابا تواضروس الثاني

تقدمت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص التهاني لرجال الشرطة البواسل، وعلى رأسهم وزير الداخلية في يوم عيدهم، الذي تحفظه في ذاكرتها الوطنية.

وقالت الكنيسة، في بيان لها، اليوم الأحد، عن عيد الشرطة: ” إنه يومًا للبطولة والفداء، فهم الذين قدموا ومازالوا يقدمون أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ودفاعًا عن كل أبنائه بلا تمييز”.

وذكر البيان أيضًا، :” أن طلائع شبابنا النبيل الذي تقدم الصفوف في 25 يناير 2011م، وأشعل مصابيح الثورة بروحه الثورية النقية انقاذًا للوطن وتصحيحًا لمساره، مصلين إلى الله أن يظلل مصرنا العظيمة بسلامة الكامل، وأن يحمي أوطاننا، ومنطقتنا العربية من كل الشرور، وأن يجعلنا جميعًا مستعدين للزود عن هذا الوطن بكل ما نملك من غال ونفيس”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر