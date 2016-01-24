ضبط 4 طن ردة خشنة و428 كيلو لحوم قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

أكد العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط أن مباحث التموين بمحافظة أسيوط تمكنت من ضبط 4طن ردة خشنة و428كيلو لحوم ومشتقاتها مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستخدام فضلاً عن تحرير 193قضية تموينية لقضايا اتجار في السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء .

قال إن الحملات مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الحملات بالتعاون مع ميرية التموين والطب البيطري والصحة بأسيوط

وأشار إلى أن المرور على الأسواق ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين .

وأضاف مدير مباحث التموين بأسيوط إنه تم ضبط 4طن ردة خشنة و428كيلو لحوم ومشتقاتها و314سلع منتهية الصلاحية ، و2 كيلو أكياس .

وأوضح العميد أبو شقة أن القضايا التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين عدم الاعلان عن الأسعار ، وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن ، وعدم وجود لوحة اعلانات بالمخبز ، وعدم الاعلان عن المقررات التموينية ، وعدم حمل شهادة صحية ، وانتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق ، واستخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .