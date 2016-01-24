نتنياهو يسمح بعودة مستوطنين أجلاهم الجيش إلى منزلين بالضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيسمح لمستوطنين يهود أجلاهم الجيش الإسرائيلي عن منزلين في مدينة الخليل بالضفة الغربية بالعودة بمجرد الحصول على التصاريح اللازمة.

والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة – والتي تعتبرها معظم الدول غير قانونية – قضية أساسية في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة، وأحد الأسباب وراء موجة هجمات الطعن في الآونة الأخيرة لإسرائيليين.

وقال المستوطنون إنهم اشتروا المنزلين من ملاك فلسطينيين، ولكن يعلون قال إن المستوطنين لم يحصلوا على تصريح من السلطات الإسرائيلية للانتقال وإنهم يتعدون على ممتلكات الغير.

وقال مساعد لنتنياهو يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء دعم قرار يعلون بإجلاء المستوطنين في خطوة أثارت انتقادات من أعضاء يمينيين في الحكومة الإئتلافية وتهديدات بحجب دعمهم في عمليات التصويت التي تجري في البرلمان، ولكنه أضاف أن المستوطنين يمكنهم الحصول على الإقامة ثانية بعد اتمام مراجعة الأوراق اللازمة.