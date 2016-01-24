أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نتنياهو يسمح بعودة مستوطنين أجلاهم الجيش إلى منزلين بالضفة الغربية

Google+ Print
نتنياهو يسمح بعودة مستوطنين أجلاهم الجيش إلى منزلين بالضفة الغربية نتنياهو يسمح بعودة مستوطنين أجلاهم الجيش إلى منزلين بالضفة الغربية

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيسمح لمستوطنين يهود أجلاهم الجيش الإسرائيلي عن منزلين في مدينة الخليل بالضفة الغربية بالعودة بمجرد الحصول على التصاريح اللازمة.

والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة – والتي تعتبرها معظم الدول غير قانونية – قضية أساسية في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة، وأحد الأسباب وراء موجة هجمات الطعن في الآونة الأخيرة لإسرائيليين.

وقال المستوطنون إنهم اشتروا المنزلين من ملاك فلسطينيين، ولكن يعلون قال إن المستوطنين لم يحصلوا على تصريح من السلطات الإسرائيلية للانتقال وإنهم يتعدون على ممتلكات الغير.

وقال مساعد لنتنياهو يوم الجمعة، إن رئيس الوزراء دعم قرار يعلون بإجلاء المستوطنين في خطوة أثارت انتقادات من أعضاء يمينيين في الإئتلافية وتهديدات بحجب دعمهم في عمليات التصويت التي تجري في البرلمان، ولكنه أضاف أن المستوطنين يمكنهم الحصول على الإقامة ثانية بعد اتمام مراجعة الأوراق اللازمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان