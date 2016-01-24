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أولاند: الهند وفرنسا تتطلعان لإبرام صفقة طائرات بـ9 مليار دولار

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أولاند: الهند وفرنسا تتطلعان لإبرام صفقة طائرات بـ9 مليار دولار أولاند: الهند وفرنسا تتطلعان لإبرام صفقة طائرات بـ9 مليار دولار

فرنسوا اولاند

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم الأحد، إن فرنسا ستوقع على اتفاق حكومي مع الهند يمهد الطريق لصفقة بقيمة تسعة مليارات دولار طال انتظارها لبيع طائرات رافال الفرنسية الصنع للهند.

وقال مسؤولون من البلدين، إن مفاوضين من الهند وفرنسا ناقشوا يوم الجمعة ثمن 36 طائرة مقاتلة، صممت لتحل محل المقاتلات المتقادمة التي تملكها القوات المسلحة الهندية.

وقال أولوند للصحفيين “فكرتنا هي إبرام اتفاق حكومي بين البلدين يسمح للشركات المعنية بالمضي قدما إلى نهاية الطريق”، وأضاف “هذا الاتفاق الحكومي هو الذي سيسمح بالتعامل التجاري.”

وتحدث الرئيس الفرنسي، في تشانديجار في اليوم الأول من زيارة دولة يقوم بها للهند، وقال دون الخوض في مزيد من التفاصيل إن مثل هذا الاتفاق كان شرطا مسبقا للجانب الهندي.

وسيكون أولاند ضيف الشرف في العرض العسكري المقام بمناسبة يوم الجمهورية، يوم الثلاثاء المقبل، فيما يعتبر إشارة على عمق الروابط السياسية والتجارية بين البلدين.

وتناقش الهند وفرنسا كذلك خطة لشركة اريفا النووية الفرنسية، لبناء ستة مفاعلات نووية في غرب الهند في إطار دفعة لزيادة قدرات الطاقة النووية في البلاد.

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