ميدو يستبعد مايوكا ويبقي على رمزي خالد في قائمة الزمالك أمام سموحة

خرج الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك المنضم حديثا لصفوف الفريق من قائمة مباراة سموحة في الجولة 16 للدوري المصري.

وانضم مايوكا قبل أيام قليلة وخضع للكشف الطبي تحت إشراف الزمالك قبل أن يثبت سلامته وجاهزيته البدنية.

وضم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني إيمانويل مايوكا لقائمة مباراة سموحة قبل استبعاده من القائمة النهائية ومعه حازم إمام العائد من الإصابة ومحمد أبو جبل حارس المرمى الثالث.

وظهر رمزي خالد المنضم حديثا من الاتحاد السكندري ليجلس على مقاعد بدلاء الزمالك في أول ظهور له مع النادي الأبيض.

ويجلس على دكة الزمالك محمود جنش - رمزي خالد - معروف يوسف - إبراهيم عبد الخالق - محمد إبراهيم - أحمد حسن مكي

تعرف على تشكيل الزمالك

تعرف على تشكيل سموحة