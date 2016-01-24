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بعد استيراد مصر بـ7 ملايين جنيه لبان.. 9 أضرار وفوائد خفية للعلكة

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بعد استيراد مصر بـ7 ملايين جنيه لبان.. 9 أضرار وفوائد خفية للعلكة بعد استيراد مصر بـ7 ملايين جنيه لبان.. 9 أضرار وفوائد خفية للعلكة
كشف التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً أن استوردت لبان بـ7 ملايين جنيه خلال 6 شهور، ونقدم لكم خلال هذا التقرير الكثير من الحقائق والفوائد والأضرار التى قد تجهلونها بخصوص اللبان، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى " mercola ".

وذكر التقرير أن إيران تعتبر أكثر دول العالم استهلاكاً للعلكة، حيث تنتشر عادة مضغ اللبان بين 82% من الإيرانيين، وتأتى فى المركز الثانى بنسبة 79%، وفى المركز الثالث أمريكا، بنسبة 59%.

وفيما يتعلق بأضرار مضغ اللبان فهى تشمل:


>1.مضغ اللبان قد يزيد من إقبالك على تناول الوجبات السريعة والأطعمة الضارة، حسب دراسة حديثة نشرت مؤخراً، أثبتت أنه على الرغم من أن اللبان قد يحد من رغبة الإنسان فى تناول الطعام، إلا أنه يؤدى فى النهاية إلى زيادة معدلات الجوع والإفراط فى الأكل وبالتالى الحصول على سعرات أكبر.
>وكما ثبت أن مضغ اللبان يحد من تناول الإنسان للفواكه، بينما يشعر فى الوقت نفسه بالرغبة فى تناول الشيبسى والحلويات.

2.نظراً لأن مضغ اللبان يكون على جانب واحد من الفم، فيرفع ذلك فرص الإصابة بخلل المفصل الصدغى الفكى، ويشمل حدوث خلل فى عضلات المضغ، بجانب الفك.
>3.قد يتسبب مضغ اللبان فى تسرب كميات زائدة من الهواء إلى الأمعاء، وهو ما قد يتسبب فى الإصابة بآلام المعدة والانتفاخ.

4.مضغ اللبان قد يتسبب فى تسوس الأسنان، نظراً لاحتوائه على السكر، والأمر نفسه بالنسبة للأنواع الخالية من السكر، نظراً لاحتوائه على بعض مكسبات الطعم الحامضية، والمواد الحافظة والتى قد تتسبب فى تآكل الأسنان.

5.يشكل اللبان بعض الخطورة على الأشخاص الذين قاموا بتركيب حشو لأسنانهم مصنع من الزئبق، وذلك حسب دراسة حديثة، حيث أشارت أنها قد تتكسر أجزاء من هذا الحشو مع استمرار مضغ اللبان لفترات طويلة، وهو ما قد يضر بصحة الإنسان حال تناوله هذه الجزيئات السامة.

6.كشفت دراسة نشرت بمجلة "Pediatric neuorology" أن الاعتياد على مضغ اللبان لمدة شهر يتسبب فى الإصابة بالصداع.

فوائد اللبان


>وفى الوقت نفسه كشفت بعض الدراسات والأبحاث عن فوائد مثيرة للبان، حيث كشفت دراسة يابانية نشرت بمجلة "Journal Of Prosthodontic Research" أن مضغ اللبان لمدة 3 دقائق فقط يساهم فى الحد من القلق والتوتر والضغوط النفسية، نظراً لدوره فى خفض مستويات هرمونات القلق والتوتر.

وكما كشفت أبحاث أخرى أن مضغ اللبان يساهم فى تحسين الذاكرة والتركيز وتعزيز الشعور بالانتباه واليقظة.

ولم تتوقف فوائد اللبان عند هذا الحد، بل ثبت أنه يحسن فرص تحقيق الطلاب لنتائج جيدة خلال الامتحانات، نظراً لدوره فى تحسين الذاكرة قصيرة المدى.

الخلاصة


>ونخلص فى نهاية التقرير، أننا يمكنا الاستفادة بفوائد اللبان وتجنب أضراره حال تناوله بشكل متزن وعدم الإفراط فيه، بالإضافة إلى تجنب مضغه لفترات طويلة والضغط على العلكة برفق، وحال الشعور بأى آلام يجب التوقف عن مضغه تماماً، واستشارة طبيب الأسنان فوراً.

وأما الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وأمراض الأسنان فيجب أن يستشيروا الطبيب قبل البدء فى مضغه.

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