فى الساقعة ما تقضيهاش فى السرير.. 4 نصائح صحية للاستمتاع بالجو البارد

مع برودة الجو يفضل الكثيرون قضاء معظم أوقاتهم المتاحة فى السرير بين الأغطية الثقيلة للشعور بالدفء، وتنحصر أسباب الخروج من المنزل بهدف العمل أو شراء الضروريات فقط، على الرغم من أنه يمكننا الاستمتاع بالأجواء الباردة بطرق متعددة.

وحتى تستمتع بهذا الجو البارد يقدم الموقع الأمريكى "womensday" خطوات صحية للاستمتاع بالطقس البارد بعيدا عن السرير، وهى:

>وفقا لدراسة أجرتها جامعة شيكاغو، إذا كنت معتادا على النوم 7 ساعات فيمكن أن تزيدها إلى 8 ساعات لتعزيز قدرة الجسم على تنظيم السكر فى الدم، فالحرمان من النوم الكافى يعرض الشخص للإصابة بالإجهاد والقلق وهو ما يجعله يشعر بالكسل والبرودة طوال الوقت.

>خاصة فى المناطق التى يوجد بها ثلج حيث يمكن للشخص حرق 285 سعرا حراريا فى الساعة نتيجة لعبه فى الثلج وهو ما يزيد من صحة قلبك، كما أن السير فى الهواء له تأثير إيجابى على الدماغ وذلك وفقا لدراسة من جامعة "ستانفورد".

>عندما يكون الطقس باردا تفكر الأمهات والآباء فى طلب الطعام "ديلفرى" بدلا من الوقوف فى المطبخ لتحضيره، ولكن وفقا لدراسة حديثة نشرت فى مجلة الأكاديمية الأمريكية للتغذية وجدت أن 92% من الوجبات الكبيرة أو الديلفرى تحتوى على مزيد من السعرات الحرارية والتى لا تحرق فى الشتاء نتيجة تناولها والخضوع للنوم مرة ثانية نتيجة برودة الطقس، ولكن القيام لتحضير الطعام فى المنزل يزيد من نشاط الفرد ولا يزيد الوزن.

>ولو كنت ممن يرون أن الطقس البارد لا يصلح للعمل، يمكنك الاستفادة من هذا الوقت فى قضائه مع أطفالك، حيث أثبتت دراسة فى جامعة ولاية كنساس أن الآباء والأمهات الذين يقضون أوقاتا أكثر مع أطفالهم يكونون أصحاء نفسيا فى باقى مراحل حياتهم.