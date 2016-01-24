أنواع التهاب الجيوب الأنفية أهمها المزمن والناتج عن الحساسية

التهاب الجيوب الأنفية المزمن

التهاب الجيوب الأنفية من أكثر أمراض الجهاز التنفسى شيوعا، وخاصة بين الأطفال ومرضى الحساسية الصدرية، وفى العديد من الحالات قد يتحول التهاب الجيوب الأنفية من مجرد مرض مؤقت وعارض لمرض مزمن.>عن أعراض التهاب الجيوب الأنفية المزمن، والذى يعد أحد أهم أنواع هذا المرض يقول أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أشرف بلبع أن تشخيص هذا النوع يتوقف على مدة الإصابة بالمرض.

ففى حالة استمرار الأعراض لفترة تتجاوز الشهرين، يمكن هنا التعامل مع الجيوب الأنفية كونها حالة مزمنة، ويتم العلاج بواسطة تناول جرعات من المضاد الحيوى القوى لمدة أسبوعين كاملين، تحت إشراف الطبيب المعالج.

التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الأنف

>يؤكد بلبع أنه فى بعض الحالات قد يصاحب التهاب الجيوب الأنفية وجود حساسية بالأنف، وهذا النوع يتم علاجه بواسطة جرعات خفيفة من الكورتيزون للعمل على خفض نشاط الحساسية، وذلك بعد إجراء اختبار للحساسية.

كما أنه من المفضل فى تلك الحالة استخدام نقط مزيلات الاحتقان، أو أى محلول ملحى، للحد من أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وللمساعدة على التنفس فى حالة وجود انسداد بالأنف يعوق هذه العملية.