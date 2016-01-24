وزير الداخلية يتقدم مشيعي الجنازة العسكرية لشهيد «انفجار الهرم» الرائد أحمد الرفاعي

تقدم اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مشيعي الجنازة العسكرية لشهيد الواجب الرائد أحمد إبراهيم الرفاعى “الضابط بقطاع الأمن الوطني” الذى استشهد أمس إثر إصابته أثناء مشاركته فى استهداف أحد الأوكار الإرهابية بالجيزة، يوم الخميس الموافق 21 الجارى، تم تأدية صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية .

وقالت وزارة الداخلية، في بيان: “تحتسب وزارة الداخلية شهدائها الأبرار أحياء عند ربهم يرزقون .. وتؤكد أن تلك الحوادث الإرهابية تزيد من عزيمة رجال الشرطة وإصرارهم على مواصلة المسيرة للقضاء على الإرهاب .. وحماية أمن الوطن وشعب مصر العظيم”.