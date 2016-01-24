سانشيز: لن أرحل عن أرسنال..وسنفوز بالدوري

أبدى أليكسس سانشيز مهاجم أرسنال سعادته التامة بتواجده مع المدفعجية وقال إن فريقه يستعد للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانضم سانشيز إلى أرسنال قادما من برشلونة في عام 2014 وقاد المدفعجية للفوز بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي في موسمه الأول مع الفريق.

وصرح المهاجم الدولي التشيلي لصحيفة "ميرور" قائلا:" أنا سعيد جدا في أرسنال، ولا أفكر في الرحيل".

وتابع اللاعب الذي فاز مع منتخب بلاده لأول مرة ببطولة كوبا أميركا العام الماضي "الجماهير الرائعة متحدة مع النادي واللاعبين، نحن نخسر سويا ونستمتع بانتصاراتنا سويا".

وحول منافسة فريقه على لقب الدوري أضاف "نحن نثبت هذا الموسم أننا منافسون حقيقيون على لقب الدوري الإنجليزي، وأعتقد أننا قد نكون الأبطال هذه المرة من دون شك".

وسيواجه أرسنال نظيره تشيلسي الأحد ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.