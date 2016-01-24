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البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

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البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع البورصة المصرية تربح 5.8 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع ملحوظ، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارالعربية، وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين، مع تعافي أسواق المال العالمية وأسعار النفط

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.8 مليار جنيه ، لينهي التعاملات عند مستوى 386.3 مليار جنيه ، وسط تعاملات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه .

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ بنحو 3.15% ليبلغ مستوى 5893 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/ إيجي اكس70/ بنحو 2.29% ليبلغ مستوى 352 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.88% ليبلغ مستوى 705 نقاط.

يذكر، ان البورصة المصرية عطلة رسمية غدا/الاثنين/ بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير على ان تستأنف نشاطها بعد غد الثلاثاء.

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