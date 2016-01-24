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مصر تبدى قلقها من تنامى العنصرية فى بلجيكا وتحثها على احترام الحريات الدينية

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مصر تبدى قلقها من تنامى العنصرية فى بلجيكا وتحثها على احترام الحريات الدينية مصر تبدى قلقها من تنامى العنصرية فى بلجيكا وتحثها على احترام الحريات الدينية

مبنى وزارة الخارجية المصرية

أبدت قلقها من تنامى النزعات العنصرية فى بلجيكا والتى صارت تستهدف الحريات الدينية بصورة ملحوظة على نحو يعيق المسلمين بصفة خاصة عن ممارسة شعائر دينهم بصورة طبيعية فى المجتمع.

جاء ذلك في إطار جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في بلجيكا بمقر المجلس بجنيف.

وبحسب الشرق الأوسط صرح السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف بأن الوفد المصري لدى الأمم المتحدة حث فى بيانه الذى ألقاه خلال جلسة المراجعة للحكومة البلجيكية، على التصدى الفعال لظاهرة كره الإسلام المنتشرة في المجتمع البلجيكى ، وأوصى بإلغاء الحظر المفروض على إرتداء المسلمات الحجاب فى المؤسسات التعليمية وبوضع خطة عمل لمكافحة العنصرية وتجريم المنظمات التى تحرض على العنصرية .

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها البلجيكية في إطار سياسة استقبال اللاجئين والمهاجرين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة على دول الاتحاد الأوروبى أوصى الوفد المصرى الحكومة البلجيكية باعتماد سياسة تراعى الأبعاد الإنسانية والظروف الخاصة التى يمر بها هؤلاء المهاجرون واللاجئون من خلال إيقاف سياسة احتجاز طالبى اللجوء عند دخولهم الحدود الإقليمية لبلجيكا.

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