وزير الطيران يُحيل ملف مبنى 2 بمطار القاهرة للرقابة الإدارية

أحال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، التقرير الكامل عن مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، والمخطط استكمال الأعمال به، وافتتاحةه تجريبيًا في الـ 31 من مارس 2016م، إلى هيئة الرقابة الإدارية .

وصرح “كمال”، أنه أرسل الملف بالكامل للرقابة الإدارية، لبحث أسباب تأخير الانتهاء من الأعمال، والتي كان مقررًا لها نهاية عام 2015م، وكذلك مدى إمكانية التزام الشركة المنفذة بموعد الافتتاح التجريبي المقرر.

> وقام وزير الطيران المدني، بعدة جولات تفقدية للمبنى الجديد الأسبوع الماضي، للوقوف على نسبة الانتهاء من الأعمال المطلوبة.

> ويشار إلى أن مبنى الركاب رقم (2) الجديد، يُزيد من الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة بمقدار 7,5 مليون راكب، ويرتقي بمستوى مطار القاهرة الدولي، من حيث الإمكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة وراحة الراكب، حيث أن عدد كباري التحميل في المبني الجديد تبلغ 28 كوبري تحميل، كما أن عدد كاونترات الجوازات تبلغ 78 كاونترًا، ومزود بفندق صغير للترانزيت داخل الدائرة الجمركية، وكذلك أنظمة متطورة لنقل الحقائب والكشف الأمني عليها يتضمن 5مراحل تفوق المستوى العالمي، مما يصب في خدمة حركة السفر والسياحة، ومصلحة الاقتصاد المصري.