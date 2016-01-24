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التعاون الدولى: توقيع منحة جديدة من السعودية بقيمة 200 مليون دولار بفائدة 5%

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التعاون الدولى: توقيع منحة جديدة من السعودية بقيمة 200 مليون دولار بفائدة 5% التعاون الدولى: توقيع منحة جديدة من السعودية بقيمة 200 مليون دولار بفائدة 5%

أرشيفية

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أنه تم اليوم الأحد خلال الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية المصرية توقيع منحة جديدة من السعودية بقيمة 200 مليون دولار بفائدة 5 % تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستفيد منها كافة المحافظات على أن يتم البدء بمحافظات سيناء والصعيد.

وبحسب الشرق الأوسط أشارت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء عقب اختتام اجتماعات اللجنة ، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ضخ 250 مليون جنيه من الناس مليون دولار يتم تخصيصها كقروض للشباب عن طريق الصندوق الاجتماعى للتنمية تخصص أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة فى مجال الزراعة والصناعة والمحافظة على التراث.

وأوضحت الوزيرة أنه تم اليوم أيضا توقيع منحة ب 40 مليون جنيه تخصص لقطاع الصحة ويتم تركيزها فى المصل واللقاح.

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