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التشكيل المتوقع - سموحة يدفع بإبراهيم صلاح أساسيا.. واحتمال حمدي زكي

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التشكيل المتوقع - سموحة يدفع بإبراهيم صلاح أساسيا.. واحتمال حمدي زكي التشكيل المتوقع - سموحة يدفع بإبراهيم صلاح أساسيا.. واحتمال حمدي زكي

استقر ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة على نسبة كبيرة من الأسماء التي ستخوض مواجهة الزمالك في الجولة 16 للدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

وقد يدفع عبد الرازق بإبراهيم صلاح المعار من الزمالك ليخوض أول لقاء له مع أصحاب القميص الأزرق في مواجهة فريقه الأصلي.

فيما يظل مشاركة محمد حمدي زكي المعار من الأهلي محل شك.

والتالي التشكيل المتوقع الذي رصده FilGoal.com من خلال متابعة مران سموحة.

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أيمن أشرف - محمود عزت - شريف حازم - كواو منسواه

الوسط: عمرو المنوفي - إبراهيم صلاح - أحمد نبيل مانجا

الهجوم: أحمد تمساح - حسام باولو - إسلام محارب (هاني العجيزي - حمدي زكي)

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