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تشكيل الزمالك – كوفي في الوسط.. ومصطفى فتحي يبدأ الهجوم

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تشكيل الزمالك – كوفي في الوسط.. ومصطفى فتحي يبدأ الهجوم تشكيل الزمالك – كوفي في الوسط.. ومصطفى فتحي يبدأ الهجوم

يدفع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بمحمد كوفي في وسط الملعب بجوار طارق حامد أمام سموحة في المباراة التي تنطلق الساعة 5 عصرا.

ويلعب الزمالك أمام سموحة على أرض بتروسبورت في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

يشارك حمادة طلبة في مركز الظهير الأيسر، فيما يقود عمر جابر الجبهة اليمنى. وفي قلب الدفاع يتمركز علي جبر وأحمد دويدار.

وسط الملعب يقوده كوفي مع طارق حامد ويجلس إبراهيم عبد الخالق على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ تولى ميدو المسؤولية الفنية.

ويبدأ مصطفى فتحي أساسيا لأول مرة مع ميدو وللمرة الثانية هذا الموسم.

ويشارك فتحي في صناعة هجمات الزمالك مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويقود هجوم الزمالك باسم مرسي. ويجلس أيمن حفني على مقاعد البدلاء.

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